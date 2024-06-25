Мостовой критически высказался о Милинковиче-Савиче

«Для меня он никогда звездой не был. Ему не так давно исполнилось 29, а итальянский чемпионат уже променял на Саудовскую Аравию. Это тоже показатель! Ясно, что поехал не за футболом, а за деньгами», - передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».