Мостовой критически высказался о Милинковиче-Савиче

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о полузащитнике национальной команды Сербии Сергее Милинковиче-Савиче.
«Для меня он никогда звездой не был. Ему не так давно исполнилось 29, а итальянский чемпионат уже променял на Саудовскую Аравию. Это тоже показатель! Ясно, что поехал не за футболом, а за деньгами», - передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Милинкович-Савич принял участие в 30 поединках. Полузащитник отметился 11 забитыми мячами и десятью результативными передачами.
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