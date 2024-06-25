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Чемпионат Европы по футболу 2024

Станишич - о матче с Италией: «Хорватия не заслужила такую развязку»

25 Июня 2024 • 08:56 Комментировать

Защитник сборной Хорватии Йосип Станишич пообщался с журналистами после матча с Италией (1:1) в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Вся команда очень расстроена, ведь мы пропустили на последних минутах во второй игре подряд. Команда отдала все силы и не заслуживала такой развязки», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров сборная Хорватии набрала лишь два балла и финишировала на третьей позиции в своем квартете. Второе место заняла национальная команда Италии (4), а первой стала Испания. «Красная фурия» набрала девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Хорватии Йосип Станишич ещё теги
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