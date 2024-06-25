Станишич - о матче с Италией: «Хорватия не заслужила такую развязку»

Защитник сборной Хорватии Йосип Станишич пообщался с журналистами после матча с Италией (1:1) в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Вся команда очень расстроена, ведь мы пропустили на последних минутах во второй игре подряд. Команда отдала все силы и не заслуживала такой развязки», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров сборная Хорватии набрала лишь два балла и финишировала на третьей позиции в своем квартете. Второе место заняла национальная команда Италии (4), а первой стала Испания. «Красная фурия» набрала девять баллов.