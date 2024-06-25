Плюсы и минусы от расширения стран-участниц Евро до 24 команд

Нынешний Евро является третьим турниром подряд, в котором принимают участие 24 команды. Напомним, ранее состав участников европейского форума не превышал количества 16 сборных. Многие эксперты рассуждают о том, пошло ли на пользу данное расширение. Но, как в любых ситуациях, от изменений есть свои плюсы и минусы, которые мы и разберём. Однако сделаем маленький спойлер: плюсов всё-таки больше.

Для топ-сборных групповой этап не является местом, где они теряют много нервов

Считаю, что это единственный, но существенный минус. Сборные с приставкой «топ» не тратят нервы на групповом этапе. Да, для них это может быть и неплохо. Однако для сторонних наблюдателей это скорее минус, хотя бы потому, что мы не можем оценить в полной мере их силу. Мы не можем сказать, что собой представляет сборная Германии. Да, она очаровала многих болельщиков после двух туров, но пришла пора помериться силами с более сильным оппонентом – и у хозяев первенства уже проблемы. Групповой этап настолько тепличен для топов, что Саутгейт может себе позволить удерживать ничью против сборной Дании. Также мы не можем судить о силе французской сборной.Если бы европейское первенство проходило в прошлом формате, то у команд-монстров не было бы возможности на раскачку, и они должны были сразу показать всю свою мощь.

Популяризируется футбол в странах, которые считаются крепкими середняками в игре номер один

А вот это уже существенный плюс расширения. Если их команды выйдут на европейский форумы, то в данных странах повысится интерес к футболу и появится стимул его ещё больше развивать. При 16 командах выход сборных Албании и Грузии наверняка был бы невозможен. Первые так и вовсе всего лишь второй раз принимают участие в Евро. Что албанцы, что грузины не являются статистами на турнире. И также мы должны помнить, что выход на топ-турнир – это процесс избегания рутины и придания импульса, который позволит данным сборным развиваться. Когда ты находишься на самом турнире, то ты чувствуешь, к чему нужно стремиться. И когда ты этого хоть раз достиг, то путь достижения следующей цели лежит через позитив, что также способствует прогрессу. И со временем мы получаем большее количество боеспособных сборных.

Большое количество матчей

Всё-таки и данный аргумент относится к разряду преимуществ. В отличие от ЧМ, где выход таких команд, как Панама, Гондурас, Саудовская Аравия, Тунис, Тринидад и Тобаго, не является редкостью, на ЧЕ всё равно представлены команды, которые не являются статистами. Обратите внимание, что матчи крепких середняков являются украшением турнира. Например, поединки между Сербией и Словенией или Хорватией (их к середнякам не отнесу) и Албанией. Яркой встречей было противостояние Австрия-Польша. Если бы и сейчас игралось Евро с 16 сборными, то количество красивых матчей было бы всё-таки меньше.

Больше справедливости

В этом аргументе далеко за примерами ходить не надо. Если бы Евро-2012 игрался по нынешнему формату, то российская сборная очень уверенно вышла бы из группы. У российской сборной было четыре очка и разница забитых-пропущенных +2. Как думаете, сборная с таким показателем заслуживает выхода в плей-офф? Думаю, что это вопрос риторический. И если бы европейское первенство игралось по старой схеме, то мы не увидели некоторых крутых моментов в истории футбола. Главный из них – сборная Португалии не стала бы чемпионом Европы в 2016 году, ведь в группе португальцы заняли третье место с тремя очками. Мне кажется, что данный пример является лучшим доказательством преимущества нынешней схемы турнира. Следующий пример мы возьмем с прошедшего европейского первенства. Речь пойдет о датской сборной. После двух туров группового этапа датчане имели ноль очков, и при прошлом формате следующий тур был бы формальностью. Но благодаря нынешнему формату соотечественники Ганса Христиана Андерсена дошли до полуфинала, став главным открытием ЧЕ.

Более интересный плей-офф

Здесь большое количество аргументов также необязательно – достаточно привести примеры прошлого Евро. Барьер 1/8 не прошли такие монстры, как Франция, Нидерланды, Португалия и Хорватия. И когда на одну стадию плей-офф больше, то, следовательно, и ярких матчей больше. Считаю, что расширение команд на европейских форумах пошло больше на пользу. Думаю, что мои аргументы были для вас убедительными.

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич