Райс высказался о матче Англии против Словении

«Я видел матчи Словении на Евро, они были хороши в этих играх. Там много сильных и очень быстрых футболистов. Главный акцент делается на Шешко, который действует в атаке. В его услугах заинтересованы многие клубы. Нам будет непросто в этой встрече. Словения выйдет побеждать, они хотят шокировать весь мир», - передает слова хавбека ESPN.