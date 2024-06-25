Райс высказался о матче Англии против Словении

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о грядущем поединке против национальной команды Словении в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Я видел матчи Словении на Евро, они были хороши в этих играх. Там много сильных и очень быстрых футболистов. Главный акцент делается на Шешко, который действует в атаке. В его услугах заинтересованы многие клубы. Нам будет непросто в этой встрече. Словения выйдет побеждать, они хотят шокировать весь мир», - передает слова хавбека ESPN.
Матч сборных Англии и Словении состоится сегодня, 25 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.
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