Булыкин назвал двух главных фаворитов Евро-2024

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о проходящем в Германии чемпионате Европы – 2024. Он выделил двух фаворитов турнира.

«Сборная Испании показывает очень хороший футбол, даже лучше, чем Германия. Поэтому испанцы вместе с немцами - претенденты на финал этого Евро», - передает слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что сборные Германии и Испании с первых мест шагнули в раунд 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

Престижный турнир проходит на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем трофея является команда Италии.