Мостовой оценил работу Якина на Евро-2024

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера сборной Швейцарии Мурата Якина.
«Якин - молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол. Но давайте не забывать, какой состав у сборной Швейцарии - почти вся команда играет в хороших европейских клубах», - передает слова эксперта «Чемпионат».
В рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Швейцарии сыграла вничью с Германией со счетом 1:1. Подопечные Якина набрали пять баллов и заняли второе место в таблице своего квартета. Немцы с семью очками финишировали первыми.
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