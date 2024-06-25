Дешам: «У Мбаппе проблемы со зрением»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии нападающего Килиана Мбаппе в преддверии матча против Польши в рамках третьего тура групповой стадии Евро-2024.
«Килиану становится лучше с каждым днем. Отек проходит, он все больше привыкает к защитной маске. С дыханием у него нет проблем, а вот со зрением – есть. В некоторых ситуациях маска ограничивает угол обзора. Из-за этого он может медлить в некоторых моментах. К этому нужно привыкнуть», - передает слова главного тренера Lequipe.
Напомним, что Мбаппе сломал нос в матче первого тура против сборной Австрии (1:0). Из-за травмы 25-летний форвард не сыграл с Нидерландами.
Бан пользователя