Дешам: «У Мбаппе проблемы со зрением»

«Килиану становится лучше с каждым днем. Отек проходит, он все больше привыкает к защитной маске. С дыханием у него нет проблем, а вот со зрением – есть. В некоторых ситуациях маска ограничивает угол обзора. Из-за этого он может медлить в некоторых моментах. К этому нужно привыкнуть», - передает слова главного тренера Lequipe.