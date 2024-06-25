Роналду высказался перед матчем с Грузией

39-летний центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду разместил новый пост в социальных сетях перед поединком заключительного тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Работаем на полной мощности», - написал звездный форвард в своем аккаунте.

В рамках третьего тура сборной Португалии будет противостоять национальная команда Грузии. Встреча состоится на стадионе в Гельзенкирхене завтра, 26 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После двух сыгранных матчей Португалия набрала шесть баллов и гарантировала себе выход в плей-офф. Грузия в одним очком находится на последней строчке.