Роналду изменился на Евро-2024: анализируем действия лидера сборной Португалии

Криштиану Роналду и его Португалия оформили выход в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Сборная Португалии пока что не теряет очков на главном турнире Старого Света, но Криштиану Роналду голами не отметился. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует действия португальца на полях Германии в рамках чемпионата Европы.

Рекорды и антирекорды Роналду

39-летний Криштиану Роналду проводит свой шестой чемпионат Европы. Этот результат является лучшим среди всех футболистов, которые имели шансы сыграть в этом турнире. Португалец является лучшим бомбардиром в истории Евро, имея на своём счету 14 голов. Только Роналду забивал на пяти чемпионатах Европы в десяти разных матчах.

На текущем турнире Роналду голов не забил, но наверняка такой шанс ему представится. А пока что игрок «Аль-Насра» «штампует» рекорды. После того как Криштиану сыграл в матче второго тура против Турции, что стало для него 19-й игрой подряд на континентальных первенствах, Роналду установил рекорд. Он обошёл Леонардо Бонуччи, который имел на своём счету 18 матчей. Кроме того, этот матч стал для Криштиану 27-м матчем на чемпионатах Европы. Да ещё и очередная голевая передача на турнирах подобного уровня, что позволяет достигнуть рекорда чеха Карела Поборски (8 голевых передач по версии УЕФА), который не лучшим образом отзывался о 39-летнем футболисте. Отметим, что здесь есть несколько версий, и передача Роналду оценивается седьмой, и поэтому до рекорда ему пока что предстоит осуществить ещё одно голевое действие.

С другой стороны, Роналду не может забить в своём шестом матче на крупных турнирах, что является его самой продолжительной засухой за всю историю чемпионатов мира и Евро.

Возраст не обманешь

Многие считают, что Криштиану Роналду сегодня – это проблема национальной сборной. «Спрятать» его в запасе невозможно. Тому подтверждение, что шесть болельщиков во время Евро-2024 выбегали на поле с единственной целью – сфотографироваться с Роналду. Он звезда, которая стареет. И если раньше Криштиану пробил бы сам, то сегодня он отдаёт передачу на Бруну Фернандеша. Показатели Роналду пока что не впечатляют, хотя показатель ожидаемых голов (xG) у него равен 1,11. Дважды он попал в офсайд и каждая вторая обводка Криштиану успешна. От него ждут подвигов, но возраст не обманешь. Роналду стареет, хотя прикладывает все усилия для того, чтобы его Португалия вновь испытала счастье победы на чемпионате Европы.

Основные действия Криштиану Роналду на чемпионате Европы

Действие Показатель Голы 0 Голевые передачи 1 Ожидаемые голы (xG) 1,11 Удары в створ за игру 2 Попадание в офсайд 2 Успешный дриблинг 50% Выигранные дуэли в воздухе 43%

Константин Лицин