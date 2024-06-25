Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Грузия 2 1
Чехия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду изменился на Евро-2024: анализируем действия лидера сборной Португалии

25 Июня 2024 • 08:11 Комментировать

Криштиану Роналду и его Португалия оформили выход в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Сборная Португалии пока что не теряет очков на главном турнире Старого Света, но Криштиану Роналду голами не отметился. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует действия португальца на полях Германии в рамках чемпионата Европы.  

Рекорды и антирекорды Роналду

39-летний Криштиану Роналду проводит свой шестой чемпионат Европы. Этот результат является лучшим среди всех футболистов, которые имели шансы сыграть в этом турнире. Португалец является лучшим бомбардиром в истории Евро, имея на своём счету 14 голов. Только Роналду забивал на пяти чемпионатах Европы в десяти разных матчах.

На текущем турнире Роналду голов не забил, но наверняка такой шанс ему представится. А пока что игрок «Аль-Насра» «штампует» рекорды. После того как Криштиану сыграл в матче второго тура против Турции, что стало для него 19-й игрой подряд на континентальных первенствах, Роналду установил рекорд. Он обошёл Леонардо Бонуччи, который имел на своём счету 18 матчей. Кроме того, этот матч стал для Криштиану 27-м матчем на чемпионатах Европы. Да ещё и очередная голевая передача на турнирах подобного уровня, что позволяет достигнуть рекорда чеха Карела Поборски (8 голевых передач по версии УЕФА), который не лучшим образом отзывался о 39-летнем футболисте. Отметим, что здесь есть несколько версий, и передача Роналду оценивается седьмой, и поэтому до рекорда ему пока что предстоит осуществить ещё одно голевое действие.

С другой стороны, Роналду не может забить в своём шестом матче на крупных турнирах, что является его самой продолжительной засухой за всю историю чемпионатов мира и Евро.

Возраст не обманешь

Многие считают, что Криштиану Роналду сегодня – это проблема национальной сборной. «Спрятать» его в запасе невозможно. Тому подтверждение, что шесть болельщиков во время Евро-2024 выбегали на поле с единственной целью – сфотографироваться с Роналду. Он звезда, которая стареет. И если раньше Криштиану пробил бы сам, то сегодня он отдаёт передачу на Бруну Фернандеша. Показатели Роналду пока что не впечатляют, хотя показатель ожидаемых голов (xG) у него равен 1,11. Дважды он попал в офсайд и каждая вторая обводка Криштиану успешна. От него ждут подвигов, но возраст не обманешь. Роналду стареет, хотя прикладывает все усилия для того, чтобы его Португалия вновь испытала счастье победы на чемпионате Европы.

Основные действия Криштиану Роналду на чемпионате Европы

Действие
Показатель
Голы 0
Голевые передачи 1
Ожидаемые голы (xG) 1,11
Удары в створ за игру 2
Попадание в офсайд 2
Успешный дриблинг 50%
Выигранные дуэли в воздухе  43%

Константин Лицин

👍 1
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии евро-2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 В Нидерландах поставили крест на Промесе Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома Байер может перейти в АПЛ «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 На Евро-2024 прогремел новый скандал Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии»
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.06.24 в 19:00
Франция Франция
Польша Польша
1.35 5.20 8.50
Видео
25.06.24 в 19:00
Нидерланды Нидерланды
Австрия Австрия
1.95 3.60 3.85
Видео
25.06.24 в 22:00
Англия Англия
Словения Словения
1.35 5.20 8.50
Видео
25.06.24 в 22:00
Дания Дания
Сербия Сербия
2.30 3.20 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июня
08:56 · Чемпионат Европы 2024
Станишич - о матче с Италией: «Хорватия не заслужила такую развязку»
08:50 · Чемпионат Европы 2024
Райс высказался о матче Англии против Словении
08:44 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин назвал двух главных фаворитов Евро-2024
08:39 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой оценил работу Якина на Евро-2024
08:30 · Чемпионат Европы 2024
Дешам: «У Мбаппе проблемы со зрением»
08:12 · Чемпионат Европы 2024
Роналду высказался перед матчем с Грузией
07:58 · Чемпионат Европы 2024
Генич одним словом описал спасение Италии на Евро-2024
07:39 · Чемпионат Европы 2024
Канте рассказал, как Мбаппе играет в маске
07:33 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт рассказал о мотивации сборной Англии
07:27 · Чемпионат Европы 2024
Нойер прокомментировал результата матча Германия - Швейцария
07:21 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Украины подвергся критике фанатов после разгрома от Румынии
06:25 · Чемпионат Европы 2024
Дешам высказался о проблемах Упамекано
05:32 · Чемпионат Европы 2024
Доннарумма пропустил только два из последних семи пенальти на Евро
05:20 · Чемпионат Европы 2024
Важный игрок сборной Италии пропустит матч 1/8 финала Евро
05:10 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Албании: «Многие думали, что в такой группе мы пропустим по 4-5 голов в каждом матче»
Все новости