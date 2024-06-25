Генич одним словом описал спасение Италии на Евро-2024

Известный футбольный комментатор Константин Генич одним словом отреагировал на спасение сборной Италии в поединке против Хорватии. Матч третьего тура групповой стадии завершился вничью со счетом 1:1. «Скуадра адзурра» спаслась в добавленное время.

«Вау!», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

После трех проведенных туров сборная Италии набрала четыре балла и финишировала на втором месте в группе В. Хорватия с двумя очками заняла третью строчку.

Чемпионат Европы – 2024 проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.