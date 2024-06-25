Канте рассказал, как Мбаппе играет в маске

Опорный полузащитник сборной Франции Нголо Канте высказался об игре форварда Килиана Мбаппе в защитной маске. Звездный нападающий сломал нос во встрече с командой Австрии (0:1).
«Даже не заметно, что он играет в маске. Килиан был хорош и решителен, он помог нам победить в матче на тренировке. Все знают его сильные качества. С Мбаппе в составе сборная Франции сможет работать более эффективно», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
После двух проведенных туров сборная Франции занимает второе место в квартете D. В заключительном матче групповой стадии подопечные Дидье Дешама сыграют против команды Польши.
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