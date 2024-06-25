Саутгейт рассказал о мотивации сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о предстоящей встрече с командой Словении в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Перед матчем у команды большая мотивация. Мы еще не показали тот футбол, который хотели бы демонстрировать. Мы имеет возможность стать первыми в своей группе. Это может стать важным моментом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Англии и Словении состоится сегодня, 25 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед этой встречей британцы с четырьмя баллами лидируют в квартете.