Нойер прокомментировал результата матча Германия - Швейцария

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер высказался о ничейном результате поединка со Швейцарией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Никогда нельзя списывать сборную Германии. Особенно после тех замен, которые мы сделали по ходу встречи. Появившиеся игроки стали глотком свежего воздуха. Швейцарцы показали отличный футбол, они очень хорошо действовали в прессинге», - передает слова вратаря Goal.com.
По итогам групповой стадии немцы с семью баллами финишировали на первом месте в группе. Швейцария (5) стала второй.
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