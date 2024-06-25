Нойер прокомментировал результата матча Германия - Швейцария

«Никогда нельзя списывать сборную Германии. Особенно после тех замен, которые мы сделали по ходу встречи. Появившиеся игроки стали глотком свежего воздуха. Швейцарцы показали отличный футбол, они очень хорошо действовали в прессинге», - передает слова вратаря Goal.com.