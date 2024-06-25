Игрок сборной Украины подвергся критике фанатов после разгрома от Румынии

«После Румынии не получал много хороших сообщений, это было понятно. Получал сообщения от семьи, друзей. Они меня поддержали. Но в то же время было много не очень приятных сообщений от болельщиков», - рассказал полузащитник во время пресс-конференции перед игрой с Бельгией.