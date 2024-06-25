Игрок сборной Украины подвергся критике фанатов после разгрома от Румынии

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко попал под волну критики после провального первого матча на чемпионате Европы – 2024. В стартовом туре «жёлто-синие» уступили команде Румынии со счетом 0:3.
«После Румынии не получал много хороших сообщений, это было понятно. Получал сообщения от семьи, друзей. Они меня поддержали. Но в то же время было много не очень приятных сообщений от болельщиков», - рассказал полузащитник во время пресс-конференции перед игрой с Бельгией.
В заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Украины сыграет с бельгийцами. Поединок состоится в среду, 26 июня.
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