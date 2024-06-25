Дешам высказался о проблемах Упамекано

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о недостатках центрального защитника Дайо Упамекано.

25-летнего игрока нередко критикуют в «Баварии» за грубые индивидуальные ошибки. Считается, что проблемы француза связаны с нехваткой концентрации, однако это не мешает ему показывать надёжную игру на нынешнем чемпионате Европы. Упамекано отыграл от начала до конца оба стартовых матча «трёхцветных» на турнире – в обоих случаях команда не пропускала.

«Работа тренерского штаба, включая меня, заключается в том, чтобы распознавать особенности игроков через общение. Это касается и Дайо, и всех остальных – каждый должен чувствовать себя уверенно. То, что происходит на поле, – это заслуга самих футболистов. Упамекано на протяжении долгого времени не играл в «Баварии», у него были физические проблемы, но сейчас он для нас очень важен», – заявил Дешам в преддверии матча против сборной Польши.