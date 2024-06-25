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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дешам высказался о проблемах Упамекано

25 Июня 2024 • 06:25 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 6.00 2 11.50
Через 11 ч. 19 мин.

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о недостатках центрального защитника Дайо Упамекано.

25-летнего игрока нередко критикуют в «Баварии» за грубые индивидуальные ошибки. Считается, что проблемы француза связаны с нехваткой концентрации, однако это не мешает ему показывать надёжную игру на нынешнем чемпионате Европы. Упамекано отыграл от начала до конца оба стартовых матча «трёхцветных» на турнире – в обоих случаях команда не пропускала.

«Работа тренерского штаба, включая меня, заключается в том, чтобы распознавать особенности игроков через общение. Это касается и Дайо, и всех остальных – каждый должен чувствовать себя уверенно. То, что происходит на поле, – это заслуга самих футболистов. Упамекано на протяжении долгого времени не играл в «Баварии», у него были физические проблемы, но сейчас он для нас очень важен», – заявил Дешам в преддверии матча против сборной Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Франции Дидье Дешам Дайо Упамекано ещё теги

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