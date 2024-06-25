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Чемпионат Европы по футболу 2024

Англия – Словения: Кейн и кто ещё в стартовых составах команд

25 Июня 2024 • 12:00 Комментировать
Англия
...
Словения
1 1.35 X 5.10 2 11.50
Через 9 ч. 2 мин.

Сборные Англии и Словении в числе прочих встретятся между собой в последнем туре группового этапа чемпионата Европы. «Евро-Футбол.Ру» называет ориентировочные стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунс, Уокер, Райс, Галлахер, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Гнезда-Черин, Стоянович, Шешко, Шпорар.

Прогнозируется появление в стартовом составе сборной Англии Конора Галлахера вместо Трента Александера-Арнольда, для которого не совсем привычна позиция в опорной зоне.

Англия возглавляет группу С с четырьмя очками (победа 1:0 над Сербией и ничья 1:1 с Данией). Словения идёт на третьем месте с двумя набранными баллами (ничьи 1:1 с Данией и Сербией).

То, что сборная Англии, один из фаворитов чемпионата Европы, точно примет участие в плей-офф турнира, стало известно заочно по итогам понедельничных матчей Евро-2024.

Матч Англия – Словения сыграется в Кёльне сегодня, 25 июня. Стартовый свисток ожидается в 22 часа по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена здесь.

Кирилл Иванцов

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Словении

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АНГЛИЯ СЛОВЕНИЯ
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