Англия – Словения: Кейн и кто ещё в стартовых составах команд

Сборные Англии и Словении в числе прочих встретятся между собой в последнем туре группового этапа чемпионата Европы. «Евро-Футбол.Ру» называет ориентировочные стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунс, Уокер, Райс, Галлахер, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Гнезда-Черин, Стоянович, Шешко, Шпорар.

Прогнозируется появление в стартовом составе сборной Англии Конора Галлахера вместо Трента Александера-Арнольда, для которого не совсем привычна позиция в опорной зоне.

Англия возглавляет группу С с четырьмя очками (победа 1:0 над Сербией и ничья 1:1 с Данией). Словения идёт на третьем месте с двумя набранными баллами (ничьи 1:1 с Данией и Сербией).

То, что сборная Англии, один из фаворитов чемпионата Европы, точно примет участие в плей-офф турнира, стало известно заочно по итогам понедельничных матчей Евро-2024.

Матч Англия – Словения сыграется в Кёльне сегодня, 25 июня. Стартовый свисток ожидается в 22 часа по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена здесь.

Кирилл Иванцов