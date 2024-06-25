Доннарумма пропустил только два из последних семи пенальти на Евро

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в очередной раз справился с одиннадцатиметровым.

25-летний представитель «ПСЖ» отразил удар Луки Модрича с точки на 54-й минуте матча последнего тура групповой стадии Евро-2024 против Хорватии (1:1). Правда, спустя всего 33 секунды хорват всё-таки отправил мяч в ворота «скуадры адзурры», но на статистике отражённых Доннаруммой пенальти это уже не сказалось. Как отмечает пресс-служба УЕФА, вратарь пропустил всего два из последних семи пенальти в рамках финальной стадии чемпионата Европы, включая серию пенальти с Англией в финале прошлого розыгрыша.

В четырёх случаях Джанлуиджи Доннарумма справился с одиннадцатиметровым собственными усилиями, ещё один удар пришёл в каркас.