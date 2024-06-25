Нидерланды – Австрия: Вероятные стартовые составы на матч Евро-2024

Матч Нидерланды – Австрия станет одной из четырёх встреч вторника на чемпионате Европы. «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на данную игру.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Дюмфрис, Рейндерс, Схаутен, Гакпо, Симонс, Фримпонг, Депай.

Австрия: Пенц, Мвене, Линхарт, Траунер, Пош, Лаймер, Зайвальд, Забитцер, Баумгартнер, Виммер, Грегорич.

Сборная Нидерландов лидирует в группе D перед третьим туром и прошла в плей-офф. Она имеет четыре очка и опережает команду Франции по числу забитых голов (разница мячей 2:1 против 1:0).

Сборная Австрии идёт в квартете на чистом третьем месте с тремя очками. Она уступила Франции (0:1) и победила Польшу (3:1), а Нидерланды обыграли Польшу (2:1) плюс сыграли 0:0 с Францией.

Матч Нидерланды – Австрия пройдёт в Берлине на «Олимпиаштадионе». Начало встречи – сегодня, 25 июня, в 19:00 мск. За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции.

Кирилл Иванцов