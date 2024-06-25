Франция – Польша: Мбаппе в стартовом составе или нет

Сборные Франции и Польши сыграют между собой в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабио, Канте, Тюрам, Гризманн, Коло-Муани, Мбаппе.

Польша: Щесны, Залевски, Кивёр, Давидович, Беднарек, Франковски, Модер, Слиш, Зелиньски, Букса, Левандовски.

Ожидаем возвращение Килиана Мбаппе в стартовый состав «трёхцветных». Роберт Левандовски наверняка тоже появится в старте. Возможно, для него это последний матч за сборную на большом турнире.

Сборная Франции по итогам двух туров занимает в группе D второе место с четырьмя очками. Она уже в плей-офф. Команда Дидье Дешама успела обыграть Австрию (1:0) и сыграть вничью с Нидерландами (0:0).

Сборная Польши занимает последнюю строчку квартета и не имеет никаких шансов пробраться в 1/8 финала Евро-2024. Дружина Михала Пробежа уже проиграла и Нидерландам (1:2), и Австрии (1:3).

Матч Франция – Польша состоится сегодня, 25 июня, в Дортмунде. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов