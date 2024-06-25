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Чемпионат Европы по футболу 2024

Важный игрок сборной Италии пропустит матч 1/8 финала Евро

25 Июня 2024 • 05:20 Комментировать
Швейцария
...
Италия
29.06 19:00

Центральный защитник сборной Италии Рикардо Калафьори будет вынужден пропустить матч 1/8 финала Евро-2024.

22-летний футболист, представляющий «Болонью», превысил лимит жёлтых карточек. Он получил предупреждение на 93-й минуте встречи третьего тура группового этапа против Хорватии, незадолго до спасительного для итальянцев гола Маттии Дзакканьи. Таким образом, в поединке 1/8 финала против Швейцарии рулевому «скуадры адзурры» Лучано Спаллетти придётся обойтись без Калафьори, отыгравшего от начала до конца все три матча в группе. 

Именно Рикардо Калафьори ассистировал Дзакканьи на восьмой компенсированной минуте игры с хорватами.

Матч Италия – Швейцария состоится 29 июня.

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Сегодня, 25 Июня
05:20
Важный игрок сборной Италии пропустит матч 1/8 финала Евро
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