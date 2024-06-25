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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер сборной Албании: «Многие думали, что в такой группе мы пропустим по 4-5 голов в каждом матче»

25 Июня 2024 • 05:10 Комментировать
Албания
0:1
Испания

Рулевой сборной Албании Силвиньо оценил выступление своей команды на Евро-2024.

Албанцы финишировали последними в группе, набрав одно очко. В матче заключительного тура коллектив Силвиньо с минимальным счётом уступил Испании, ранее уже гарантировавшей себе выход в плей-офф с первого места.

«Хочу поблагодарить своих игроков. В матче с Испанией нам пришлось нелегко, однако полгода назад многие думали, что в такой группе мы пропустим по три, четыре или даже пять голов в каждой игре. Всё получилось совсем не так», – приводит пресс-служба УЕФА слова Силвиньо.

До встречи с Испанией албанская национальная команда смогла вырвать ничью с Хорватией (2:2), а в стартовом поединке уступила Италии (1:2).

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