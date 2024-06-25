Игрок «Барселоны» надеется сыграть на Олимпиаде после Евро

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рассчитывает принять участие на предстоящей Олимпиаде.

В понедельник 21-летний футболист впервые вышел на поле в матче Евро-2024 – рулевой Луис де ла Фуэнте выпустил его на замену на 62-й минуте встречи с Албанией (1:0). Молодой хавбек также может сыграть на Олимпийских играх, которые пройдут с июля по август во Франции, однако неясно, отпустит ли его «Барселона» на второй турнир сборных за лето.

«Жду, когда объявят состав [на Олимпиаду]. В «Барселоне» мне до сих пор ничего не сказали. Посмотрим, что произойдёт», – передаёт BarcaTimes слова Лопеса.