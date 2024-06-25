Денис Попов: «Италия испугалась сама себя, а судья нелогично добавил 8 минут»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил сборную Италии, которая сыграла вничью с Хорватией (1:1) в третьем туре группового этапа и вышла в плей-офф Евро-2024.

- Италия испугалась сама себя. Как и против Испании, она вышла играть на удержание счёта, за что и поплатилась. А в концовке по непонятным причинам судья добавил восемь минут, не подтверждённых никакой логикой. Потому что не было, слава богу, травм и других длинных остановок. На последней добавленной минуте итальянцы забили гол и спаслись. Это футбол, так бывает.

Учитывая, что у хорватов команда возрастная, они после своего забитого мяча где-то недотерпели. А итальянцы, наоборот, начали играть практически в полную силу. Ну не то что в полную силу – они перестали играть именно на удержание, стали показывать временами высокий прессинг.

На мой взгляд, Италии после этого матча надо больше верить в себя и играть в атаку. Тем более что команда у неё молодая, бегущая, умеющая держать темп, хорошо готова физически. Но они чудом прошли в плей-офф со второго места, провалив два последних матча. Если они не перестроятся, если продолжат отдавать инициативу соперникам и обороняться всей командой, то им будет тяжело рассчитывать на что-то в этом чемпионате, – предсказал Попов.

Сборная Италии в 1/8 финала Евро-2024 сразится со сборной Швейцарии. Это будет первый матч плей-офф турнира. Он пройдёт 29 июня в 19:00.