Дзакканьи прокомментировал свой гол, выведший Италию в плей-офф Евро-2024

Вингер сборной Италии Маттиа Дзакканьи поделился эмоциями после ничьей в поединке с Хорватией (1:1).

Вплоть до 98-й минуты итальянцы уступали хорватам и рисковали остаться без путёвки в плей-офф. Гол футболиста «Лацио», забитый прямо перед финальным свистком, вывел «скуадру адзурру» на второе место.

«Невероятные эмоции, много всего пронеслось в голове после этого гола. Для нас было очень важно добыть ничью и гарантировать проход дальше. Калафьори отдал мне хороший пас, потом было эмоциональное празднование. Я даже не сразу осознал произошедшее», – сказал в интервью Sky Sport Дзакканьи.