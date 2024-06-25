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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дешам ответил на критику «скучного» стиля сборной Франции

25 Июня 2024 • 02:50 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 6.00 2 11.50
Через 14 ч. 53 мин.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о критике в адрес команды.

В двух стартовых матчах французов на Евро-2024 был забит всего один гол – его автором стал защитник Максимилиан Вёбер, чей автогол принёс «трёхцветным» три очка во встрече с Австрией.

«Скучный стиль? Вы вольны писать и делать то, что хотите, – отвечает на вопрос журналистов Дешам. – Досадно лишь то, что мы не реализовали моменты, которые у нас были. В игре с Нидерландами мы контролировали ситуацию, создали пять-шесть моментов.

Мы получили отличную поддержку на стадионе, ещё более десяти миллионов зрителей поддерживали нас у телевизора. Если им не нравится наша игра, они всегда могут переключить канал», – передаёт Get French Football News слова Дешама.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам

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