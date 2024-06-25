Модрич: «Мой рекорд ничего не значит, ведь это не помогло команде»

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос о своём историческом достижении.

38-летний ветеран поразил ворота сборной Италии, став самым возрастным автором гола в истории чемпионата Европы. В концовке встречи итальянцам удалось уйти от поражения, что практически обрекло хорватов на вылет из турнира.

«Мой рекорд? Для меня это ничего не значит, ведь это не помогло команде. Грустная ночь», – цитирует Madrid Xtra Модрича.

Сборная Хорватии ещё не лишилась теоретических шансов на выход в 1/8 финала с третьего места, но вероятность такого сценария довольно низка.

Победителем квартета B стала Испания с девятью очками, Италия набрала четыре балла, Хорватия – два, а Албания – один.