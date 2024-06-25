Ольмо – лучший ассистент крупных турниров сборных последних лет

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо лидирует в рейтинге игроков с наибольшим количеством голевых передач в крупных турнирах сборных с начала десятилетия.

Результативный пас футболиста «РБ Лейпцига» помог испанцам обыграть Албанию (1:0) и завершить групповой этап Евро-2024 со стопроцентным показателем набранных очков. Согласно данным Opta, именно Ольмо возглавляет рейтинг чемпионата мира и чемпионата Европы с начала десятилетия по суммарному количеству ассистов – пять.

Вторую строчку делят Люк Шоу (Англия), Стивен Цубер (Швейцария) и Иван Перишич (Хорватия) – по четыре голевые передачи.