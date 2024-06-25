Ди Лоренцо: «Возможно, с другим тренером я бы сегодня не сыграл»

Правый защитник сборной Италии Джованни ди Лоренцо признаёт, что критика в его адрес была справедливой.

Капитан «Наполи» не лучшим образом выступил в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Испании (0:1), вчистую проиграв дуэль на фланге вингеру «красной фурии» Нико Уильямсу. Ди Лоренцо стал одной из главных жертв критики, однако Спаллетти вновь доверился ему в решающей игре с Хорватией, выпустив в старте.

«Меня справедливо критиковали, ведь у меня действительно был плохой день. Я прекрасно знаю, что я не тот игрок, каким меня видели в матче с Испанией. У меня отличные взаимоотношения с тренером – возможно, при другом тренере я бы сегодня не сыграл. Чувствую доверие Спаллетти», – высказался в интервью RAI ди Лоренцо после ничьей с Хорватией (1:1), выведшей Италию в 1/8 финала.