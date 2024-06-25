Далич – о ничьей с Италией: «Это не наш турнир»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвёл итоги матча, в котором его команда упустила победу над Италией (1:1).

Лука Модрич вывел «шашечных» вперёд на 55-й минуте, а на 98-й «скуадра адзурра» смогла уйти от поражения благодаря голу Маттии Дзакканьи. Хорватия почти лишилась шансов на проход в плей-офф Евро-2024, а итальянцы заняли второе место в квартете и могут спокойно готовиться к поединку 1/8 финала против Швейцарии.

«Последняя минута в матче с Албанией, последняя минута сегодня. Могу только поблагодарить ребят за борьбу и готовность жертвовать собой. К сожалению, это не наш турнир.

Расклады, необходимые для выхода из группы? Мы не можем на это повлиять, ситуация не в наших руках. Больше всего мне обидно за тех, кто нас поддерживал», – приводит официальный сайт УЕФА слова Далича.