Защитник сборной Испании Вивиан: «Нас не волнует, кто будет нашим соперником в 1/8 финала»

Центральный защитник сборной Испании Дани Вивиан ответил на вопрос о шансах команды в плей-офф Евро-2024.

Испанцы гарантировали себе первую строчку в группе ещё перед последним туром, поэтому во встрече с Албанией рулевой Луис де ла Фуэнте практически полностью изменил стартовый состав, предоставив шанс игрокам запаса. «Красной фурии» удалось победить (1:0) и завершить групповой этап с девятью очками.

«Мы все здесь для того, чтобы показать свой максимум. Мы отдадим все силы. Нас не волнует, с кем мы будем играть в 1/8 финала. Все соперники конкурентоспособны, но мы просто сконцентрируемся на своих способностях», – заявил в интервью УЕФА Вивиан, представляющий «Атлетик» Бильбао.