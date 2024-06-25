Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич получил вопрос о своих планах на ближайшее будущее..

38-летний хавбек мадридского «Реала» стал самым возрастным автором гола в истории Евро, поразив ворота сборной Италии. Точный удар ветерана не помог «шашечным» одержать необходимую победу – теперь шансы команды Златко Далича на выход в плей-офф крайне низки.

Не исключено, что сегодняшний матч – последний для Модрича за сборную Хорватии. Сам игрок пока не определился с будущим: «Сейчас не время говорить о завершении карьеры. Я хочу играть в футбол вечно, но мы знаем, что это невозможно. Настанет день, когда мне придётся объявить об уходе – на данный момент я не знаю, когда это произойдёт», – цитирует Madrid Xtra Модрича.