Де ла Фуэнте – о шансах сборной Испании: «Меня не волнует статус фаворита»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями о перспективах своей команды в плей-офф чемпионата Европы.

«Красная фурия» уверенно выиграла свой квартет – три победы в трёх матчах при разнице голов 5:0. В заключительном туре испанцы вторым составом обыграли сборную Албании (1:0).

«В следующем раунде сыграют 16 лучших команд Европы, поэтому я не придаю значения статусу фаворита. Ты можешь быть на вершине сейчас, а уже на следующий день лишиться всего. Давайте не будем оказывать дополнительное давление на игроков», – заявил в послематчевой беседе со СМИ де ла Фуэнте.

30 июня сборная Испании проведёт свой матч в 1/8 финала. Соперник определится по итогам оставшихся игр групповой стадии.