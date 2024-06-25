Модрич: «Футбол бывает жестоким»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался об упущенной победе в матче с Италией (1:1).

Именно футболист мадридского «Реала» открыл счёт в матче на 55-й минуте. Победа гарантированно выводила «шашечных» в плей-офф, но итальянцам удалось спастись прямо перед финальным свистком – Маттиа Дзакканьи нанёс точный удар на 98-й минуте. Теперь хорваты имеют крайне низкие шансы на выход в 1/8 финала.

«Я не знаю, что сказать. Иногда футбол бывает жестоким. Сегодня мы убедились в этом, но что есть, то есть. Мы не заслуживали пропустить этот гол. Хочу выразить благодарность болельщикам, которые всегда с нами. Очень жаль, что мы не смогли победить и гарантировать выход из группы», – цитирует пресс-служба УЕФА Модрича, признанного лучшим игроком встречи.