Что нужно Хорватии, чтобы выйти в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Хорватии не удержала победу над Италией – матч завершился со счётом 1:1. Как следствие, хорваты заняли третье место в группе В с такими показателями: 2 очка, 3 забитых гола, 6 пропущенных голов (разница голов – минус 3).

Хорватия выйдет в плей-офф, если в двух других группах третьи команды будут иметь худшие показатели. В теории это возможно – третьи места квартетов С и F могут оказаться хуже Хорватии. Для этого нужно выполнение всех 4 условий:

- Англия должна обыграть Словению со счётом 3:0 или с разницей в 4 гола.

- Дания должна обыграть Сербию; или же Сербия должна обыграть Данию со счётом 3:0 или с разницей в 4 гола.

- Чехия должна проиграть Турции.

- Грузия должна проиграть Португалии.