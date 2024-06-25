Жоржиньо – о голе Италии на 98-й минуте: «Этим прекрасен футбол»

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо подвёл итоги матча против Хорватии, завершившегося со счётом 1:1.

В случае поражения итальянцы финишировали бы на третьем месте в группе, что не даёт гарантированную путёвку в 1/8 финала. На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте Маттиа Дзакканьи избавил «скуадру адзурру» от проблем, отправив мяч в дальний угол ворот Хорватии.

«Этим прекрасен футбол: ты видишь, что всё складывается трудно, но продолжаешь бороться и верить в своих товарищей по команде, за что в итоге получаешь награду. За этим голом стояла тяжёлая командная работа, каждый заслуживает похвалы.

Сейчас нам нужно насладиться этим особенным моментом, но, конечно, всегда можно в чём-то прибавить. Завтра мы проанализируем ситуацию, чтобы понять, над чем нужно работать», – заявил в интервью Sky Sport Жоржиньо.