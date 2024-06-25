Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Они написали драму: четыре лучших игрока матча Хорватия – Италия

25 Июня 2024 • 00:36 Комментировать
Хорватия
1:1
Италия
окончен

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Сборная Хорватии весь групповой этап не производила должного впечатления, но для второго места чуть не хватило одного добротного тайма против Италии. «Скуадра адзурра» сама висела на волоске 98 минут, развязку приготовив на самый финиш матча. Драматично, красиво, эмоционально. Но хорошо ли по качеству игры? Скорее нет, чем да.

Сборная Хорватии наверняка покинет Евро-2024 (подсобить должны Англия, Чехия и многие другие), а Италия не смотрится фаворитом даже в 1/8 финала, где ей досталась крепкая Швейцария. Но кто же создал почву для этого плей-офф и проявил себя в последнем матче группы?

Четыре футболиста хоть как-то выделялись во всеобщем сумбуре. Кто? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 6:13, в створ – 4:3, угловые – 2:11. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Хорватия1:1Италия
(1:0) Модрич Лука55'  
  90'Дзакканьи Маттиа (1:1)
Ливакович ДоминикСтанишич Йосип  82'Шутало ЙосипПонграчич Марин  78'Гвардиол ЙошкоМодрич Лука  60' 80' (Майер Ловро ( 80') Брозович Марсело  90'Ковачич Матео 70' (Перишич Иван ( 70') Сучич Лука  24' 70' (Иванушец Лука ( 70'  73') Крамарич Андрей 90' (Юранович Йосип ( 90') Пашалич Марио 46' (Будимир Анте ( 46')
Запасные: Соса БорнаБатурина МартинПеткович БруноПашалич МаркоЛабрович НедилькоВида ДомагойПьяца МаркоЭрлич МартинИвушич Ивица
Доннарумма ДжанлуиджиДармиан Маттео 81' (Дзакканьи Маттиа ( 81') Бастони АлессандроКалафьори Риккардо  90'Ди Лоренцо ДжованниБарелла НиколоЖоржиньо II 81' (Фаджоли Николо ( 81'  90') Пеллегрини Лоренцо 46' (Фраттези Давиде ( 46') Димарко Федерико 57' (Кьеза Федерико ( 57') Распадори Джакомо 75' (Скамакка Джанлука ( 75') Ретеги Матео
Запасные: Белланова РаульКамбьясо АндреаЭль-Шаарави СтефанФолоруншо МайклВикарио ГульельмоМерет АлексГатти ФедерикоБуонджорно АлессандроМанчини ДжанлукаКристанте Бриан
24 июня. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА ХОРВАТИЯ – ИТАЛИЯ

МАТЕО КОВАЧИЧ – 7,0. Очень вязко, очень плотно, очень душно. Виной тому центр поля, который был максимально насыщен обеими командами. Лучше там получилась игра у хорватов, а ведь в большинстве эпизодов Ковачич, Модрич и Брозович оказывались в меньшинстве.

Матео чуть ли не единственный у хорватов, кто обошёлся без жёлтой карточки, при этом он совершил три отбора и два перехвата. И почти не ошибался в передачах под давлением – 32 из 33-х оказались точными.

ЛУКА МОДРИЧ – 7,5. Капитан и лидер смазал пенальти (точнее, блестяще сыграл Доннарумма), но исправился ровно через минуту. До 98-й минуты «победный» гол на счету 38-летнего ветерана, а это уже дорогого стоит.

Но самым главным был конечно объём работы, проделанный Модричем. Вытоптал поле от своей штрафной площади до чужой (с акцентом на правый фланг), совершив два отбора и отдав две ключевые передачи.

ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА – 7,5. И если в центре поля хорваты итальянцев переиграли, то исполнители в других линиях лучше высказались у «скуадры адзурры». Несмотря на счёт 1:1 особенно отметим оборону. Это именно Доннарумма дотащил Италию до героической концовки.

В блестящем стиле взял удар с «точки» от Луки Модрича, спас после опасных подходов Будимира и Сучича.

РИККАРДО КАЛАФЬОРИ – 8,0. Но лучшим игроком матча становится защитник, который главные свои действия совершил в атаке. У Калафьори три продвигающие передачи – больше всех в этом матче. Он создал гол Италии, подключившись на 98-й минуте в атаку, преодолев 60 метров на максимальной скорости.

Хорош Риккардо был на «втором этаже»: выиграл два единоборства из двух, пять раз сыграл на вынос, разрядив ситуацию в своей штрафной площади.

Лучший игрок матча Хорватия – Италия
Риккардо Калафьори Джанлуиджи Доннарумма Матео Ковачич Лука Модрич Другой, напишу в комментариях
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Хорватии

Новости по матчу

Сегодня, 25 Июня
00:28
Спаллетти: «В матчах сборной Италии происходят нелогичные вещи»
00:19
Модрич – лучший игрок матча Хорватии против Италии
00:01
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 13
00:00
Италия на последних секундах вырвала путевку в 1/8 финала Евро
24 Июня
23:31
Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро
23:21
Руни назвал современного футболиста, с которым хотел бы сыграть
23:21
Не с пенальти, так с игры: Модрич забил и поставил Италию на грань вылета
22:09
В старте сборной Италии нет игроков «Ювентуса» – впервые за 26 лет на крупных турнирах 1
21:54
Доннарумма установил рекорд Евро
21:30
Хорватия - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 2
21:07
Сборные Хорватии и Италии назвали стартовые составы на матч Евро-2024
17:10
Экс-игрок сборной Хорватии Вейич: «Я верю в нашу команду»
15:07
Радченко назвал фаворита матча Италия – Хорватия
13:37
Ставка и прогноз на матч Хорватия — Италия Евро-2024 — 24 июня 2024
09:00
Хорватия – Италия: Какие стартовые составы дадут Далич со Спаллетти 1
02:36
Интересный прогноз и ставка на матч Хорватия – Италия Евро-2024 – 24 июня 2024
02:11
Хорватия - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Июня
21:24
Ковачич: «Гордимся, что Модрич играет с нами»
20:24
Ставка и прогноз на точный счёт матча Хорватия — Италия Евро 2024 — 24 июня 2024
20:13
Спаллетти – перед игрой с Хорватией: «Надеюсь, мы извлекли урок из матча с Испанией»
20:08
Бастони – перед матчем с Хорватией: «Не люблю слово страх, когда мы говорим о футболе»
19:45
Пашалич: «Италия чувствует себя некомфортно после поражения от Испании»
18:47
Хорватия – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle
04:03
Пеллегрини – о матче против Хорватии: «Италия не будет играть на ничью» 2
03:45
Бобан: «Цикл сборной Хорватии подходит к концу, но Италии будет нелегко» 1
03:19
Тотти признался, что его не впечатлил ни один игрок сборной Италии в матчах Евро
01:38
Пашалич: «Сборная Италии сильна, но мы можем победить»
22 Июня
23:05
Тотти: «Сборная Испании была идеальна, Италии нужно перевернуть эту страницу»
22:53
Ставка и прогноз на матч Хорватия – Италия Евро-2024 – 24 июня 2024
15:23
«Чемпионы, прижатые к стене»: Капелло оценил сборную Хорватии
21 Июня
23:01
Пять игроков сборной Италии могут лишиться места в основе после поражения от Испании
18:31
Дьяков ответил, какая сборная может всех удивить на Евро-2024
01:55
Италия может остаться без плей-офф Евро-2024: Турнирные расклады в группе В 3
00:37
Актуальная ставка и прогноз на матч Хорватия – Италия Евро-2024 – 24 июня 2024
19 Июня
21:31
Модрич: «У нас нет вариантов – нужно обыгрывать Италию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 В Нидерландах поставили крест на Промесе Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома Байер может перейти в АПЛ «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии» На Евро-2024 прогремел новый скандал
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Гола Кейна им мало: Англия осеклась на Дании и упустила шанс выйти в плей-офф с первого места
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Хорватия Хорватия
Италия Италия
1
1
3.20 3.20 2.35
Видео
Окончен
Албания Албания
Испания Испания
0
1
11.00 5.60 1.28
Видео
25.06.24 в 19:00
Франция Франция
Польша Польша
1.35 5.20 8.50
Видео
25.06.24 в 19:00
Нидерланды Нидерланды
Австрия Австрия
1.95 3.60 3.85
Видео
25.06.24 в 22:00
Англия Англия
Словения Словения
1.35 5.20 8.50
Видео
25.06.24 в 22:00
Дания Дания
Сербия Сербия
2.30 3.20 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июня
00:46 · Чемпионат Европы 2024
Что нужно Хорватии, чтобы выйти в 1/8 финала Евро-2024
00:45 · Чемпионат Европы 2024
Жоржиньо – о голе Италии на 98-й минуте: «Этим прекрасен футбол»
00:35 · Чемпионат Европы 2024
Ферран Торрес: «Сборная Испании играет феноменально»
00:29 · Чемпионат Европы 2024
Денис Попов раскрыл секрет стабильности сборной Испании эксклюзив
00:28 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти: «В матчах сборной Италии происходят нелогичные вещи»
00:19 · Чемпионат Европы 2024
Модрич – лучший игрок матча Хорватии против Италии
00:10 · Чемпионат Европы 2024
Испания впервые в истории завершила групповой этап крупного турнира без пропущенных голов
24 Июня
23:53 · Чемпионат Европы 2024
Борис Игнатьев ответил на вопрос о теоретических шансах сборной России на Евро-2024
23:52 · Чемпионат Европы 2024
Райс: «Половина Англии ждала Трента в полузащите, а теперь его уничтожают»
23:32 · Чемпионат Европы 2024
Кечинов — о результатах Швейцарии: «Надо отдать должное Якину»
23:31 · Чемпионат Европы 2024
Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро
23:21 · Чемпионат Европы 2024
Руни назвал современного футболиста, с которым хотел бы сыграть
23:21 · Чемпионат Европы 2024
Не с пенальти, так с игры: Модрич забил и поставил Италию на грань вылета
23:02 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: «Шоу пока не готов играть»
22:52 · Чемпионат Европы 2024
Только один игрок опережает Ольмо по ассистам за сборную Испании на Евро
Все новости