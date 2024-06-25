Они написали драму: четыре лучших игрока матча Хорватия – Италия

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Сборная Хорватии весь групповой этап не производила должного впечатления, но для второго места чуть не хватило одного добротного тайма против Италии. «Скуадра адзурра» сама висела на волоске 98 минут, развязку приготовив на самый финиш матча. Драматично, красиво, эмоционально. Но хорошо ли по качеству игры? Скорее нет, чем да.

Сборная Хорватии наверняка покинет Евро-2024 (подсобить должны Англия, Чехия и многие другие), а Италия не смотрится фаворитом даже в 1/8 финала, где ей досталась крепкая Швейцария. Но кто же создал почву для этого плей-офф и проявил себя в последнем матче группы?

Четыре футболиста хоть как-то выделялись во всеобщем сумбуре. Кто? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 6:13, в створ – 4:3, угловые – 2:11. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА ХОРВАТИЯ – ИТАЛИЯ

МАТЕО КОВАЧИЧ – 7,0. Очень вязко, очень плотно, очень душно. Виной тому центр поля, который был максимально насыщен обеими командами. Лучше там получилась игра у хорватов, а ведь в большинстве эпизодов Ковачич, Модрич и Брозович оказывались в меньшинстве.

Матео чуть ли не единственный у хорватов, кто обошёлся без жёлтой карточки, при этом он совершил три отбора и два перехвата. И почти не ошибался в передачах под давлением – 32 из 33-х оказались точными.

ЛУКА МОДРИЧ – 7,5. Капитан и лидер смазал пенальти (точнее, блестяще сыграл Доннарумма), но исправился ровно через минуту. До 98-й минуты «победный» гол на счету 38-летнего ветерана, а это уже дорогого стоит.

Но самым главным был конечно объём работы, проделанный Модричем. Вытоптал поле от своей штрафной площади до чужой (с акцентом на правый фланг), совершив два отбора и отдав две ключевые передачи.

ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА – 7,5. И если в центре поля хорваты итальянцев переиграли, то исполнители в других линиях лучше высказались у «скуадры адзурры». Несмотря на счёт 1:1 особенно отметим оборону. Это именно Доннарумма дотащил Италию до героической концовки.

В блестящем стиле взял удар с «точки» от Луки Модрича, спас после опасных подходов Будимира и Сучича.

РИККАРДО КАЛАФЬОРИ – 8,0. Но лучшим игроком матча становится защитник, который главные свои действия совершил в атаке. У Калафьори три продвигающие передачи – больше всех в этом матче. Он создал гол Италии, подключившись на 98-й минуте в атаку, преодолев 60 метров на максимальной скорости.

Хорош Риккардо был на «втором этаже»: выиграл два единоборства из двух, пять раз сыграл на вынос, разрядив ситуацию в своей штрафной площади.