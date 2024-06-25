Ферран Торрес: «Сборная Испании играет феноменально»

Футболист сборной Испании Ферран Торрес побеседовал с журналистами после победы в матче с Албанией (1:0).

Испанцы безупречно провели групповой этап Евро-2024, выиграв все три матча и не пропустив ни одного гола. Судьбу поединка с албанцами решил точный удар вингера «Барселоны», которого в итоге признали лучшим игроком встречи.

«Впереди длинный путь, но мы играем феноменально. Наша команда – сплочённая семья. Особенность сборной Испании в том, что здесь каждый может играть в стартовом составе.

Игроки, выходящие со скамейки, также очень важны. Моя задача – сделать так, чтобы тренеру было максимально трудно не выпускать меня», – приводит пресс-служба УЕФА слова Феррана Торреса.