Денис Попов раскрыл секрет стабильности сборной Испании

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым обозначил, благодаря чему сборная Испании выиграла все три матча группового этапа Евро-2024.

- Пока испанцы стабильно выглядят по одной простой причине – они просто играют в свой футбол. Не играют в зависимости от какого-то счёта, результата или соперника. Играют за счёт своих сильных сторон – и это приносит им результат. Ничего не выдумывают и не мудрят, –подметил Попов.

На групповом этапе Испания одержала победы над Хорватией (3:0), а также над Италией и Албанией (по 1:0).