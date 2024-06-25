Спаллетти: «В матчах сборной Италии происходят нелогичные вещи»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после ничьей с Хорватией (1:1).

Итальянцы рисковали остаться за бортом турнира, уступая вплоть до 98-й минуты. Ситуацию спас гол Маттии Дзакканьи, принесший «скуадре адзурре» вторую строчку в группе и путёвку в плей-офф.

«Мы верили до последней секунды, это футбол. До этого мы упустили два или три отличных шанса забить.

В наших матчах часто происходят нелогичные вещи, нам есть над чем работать. Групповой этап пройден заслуженно, теперь мы будем думать о следующих играх», – заявил в послематчевом интервью RAI Спаллетти.