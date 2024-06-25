Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Определена первая пара 1/8 финала Евро-2024

25 Июня 2024 • 00:22 Комментировать
Швейцария
...
Италия
29.06 19:00

Чемпионат Европы продолжается, и уже завершились матчи группового этапа в квартетах под буквами А и В. По итогам этих игр определились уже восемь участников 1/8 финала Евро-2024.

Более того, определилась первая пара плей-офф турнира. Её составили национальные сборные Швейцарии и Италии. Матч 1/8 финала между этими командами пройдёт в субботу, 29 июня. Именно эта игра будет открывать программу плей-офф чемпионата Европы - 2024.

Отметим, что матч Швейцария – Италия пройдёт в Берлине.

Добавим, что матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. Финал турнира состоится 14 июля.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Швейцарии

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШВЕЙЦАРИЯ ИТАЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 В Нидерландах поставили крест на Промесе Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома Байер может перейти в АПЛ «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии» На Евро-2024 прогремел новый скандал
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Гола Кейна им мало: Англия осеклась на Дании и упустила шанс выйти в плей-офф с первого места
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Албания Албания
Испания Испания
0
1
11.00 5.60 1.28
Видео
Окончен
Хорватия Хорватия
Италия Италия
1
1
3.20 3.20 2.35
Видео
25.06.24 в 19:00
Франция Франция
Польша Польша
1.35 5.20 8.50
Видео
25.06.24 в 19:00
Нидерланды Нидерланды
Австрия Австрия
1.95 3.60 3.85
Видео
25.06.24 в 22:00
Англия Англия
Словения Словения
1.35 5.20 8.50
Видео
25.06.24 в 22:00
Дания Дания
Сербия Сербия
2.30 3.20 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июня
00:46 · Чемпионат Европы 2024
Что нужно Хорватии, чтобы выйти в 1/8 финала Евро-2024
00:45 · Чемпионат Европы 2024
Жоржиньо – о голе Италии на 98-й минуте: «Этим прекрасен футбол»
00:35 · Чемпионат Европы 2024
Ферран Торрес: «Сборная Испании играет феноменально»
00:29 · Чемпионат Европы 2024
Денис Попов раскрыл секрет стабильности сборной Испании эксклюзив
00:28 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти: «В матчах сборной Италии происходят нелогичные вещи»
00:19 · Чемпионат Европы 2024
Модрич – лучший игрок матча Хорватии против Италии
00:10 · Чемпионат Европы 2024
Испания впервые в истории завершила групповой этап крупного турнира без пропущенных голов
24 Июня
23:53 · Чемпионат Европы 2024
Борис Игнатьев ответил на вопрос о теоретических шансах сборной России на Евро-2024
23:52 · Чемпионат Европы 2024
Райс: «Половина Англии ждала Трента в полузащите, а теперь его уничтожают»
23:32 · Чемпионат Европы 2024
Кечинов — о результатах Швейцарии: «Надо отдать должное Якину»
23:31 · Чемпионат Европы 2024
Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро
23:21 · Чемпионат Европы 2024
Руни назвал современного футболиста, с которым хотел бы сыграть
23:21 · Чемпионат Европы 2024
Не с пенальти, так с игры: Модрич забил и поставил Италию на грань вылета
23:02 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: «Шоу пока не готов играть»
22:52 · Чемпионат Европы 2024
Только один игрок опережает Ольмо по ассистам за сборную Испании на Евро
Все новости