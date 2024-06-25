Определена первая пара 1/8 финала Евро-2024

Чемпионат Европы продолжается, и уже завершились матчи группового этапа в квартетах под буквами А и В. По итогам этих игр определились уже восемь участников 1/8 финала Евро-2024.

Более того, определилась первая пара плей-офф турнира. Её составили национальные сборные Швейцарии и Италии. Матч 1/8 финала между этими командами пройдёт в субботу, 29 июня. Именно эта игра будет открывать программу плей-офф чемпионата Европы - 2024.

Отметим, что матч Швейцария – Италия пройдёт в Берлине.

Добавим, что матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. Финал турнира состоится 14 июля.