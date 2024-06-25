Модрич – лучший игрок матча Хорватии против Италии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич получил награду лучшему игроку матча.

Футболист мадридского «Реала» вывел хорватов вперёд на 55-й минуте, спустя всего полминуты после нереализованного пенальти. К сожалению для «шашечных», усилий ветерана оказалось недостаточно: на восьмой компенсированной минуте итальянцы спасли ничью и вышли в плей-офф, в то время как шансы сборной Хорватии на проход в 1/8 финала теперь крайне низки.

Именно Модрич был признан главной звездой поединка, докладывает УЕФА. Напомним, что 38-летний хавбек стал самым возрастным автором забитого мяча за всю историю чемпионата Европы.