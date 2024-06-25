Испания впервые в истории завершила групповой этап крупного турнира без пропущенных голов

Сборной Испании удалось сохранить ворота в неприкосновенности во всех трёх матчах групповой стадии Евро-2024.

В заключительном туре коллектив Луиса де ла Фуэнте одержал минимальную победу над сборной Албании, а ранее были всухую обыграны Италия (1:0) и Хорватия (3:0). По информации Opta, это первый за всю историю случай, когда сборной Испании удалось провести групповой этап крупного турнира (чемпионат мира и чемпионат Европы) без пропущенных голов.

«Красная фурия» уверенно финишировала на первой строчке в группе, опередив Италию, ставшую второй с четырьмя набранными очками. Третья позиция осталась за Хорватией (два очка), а замкнула таблицу квартета Албания – один зачётный балл.