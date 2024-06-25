Благодаря кому сборная Испании выиграла последний матч в группе на Евро-2024

Сборная Испании выиграла без пропущенных мячей очередной матч Евро-2024. Гол Феррана Торреса принёс пиренейскому коллективу минимальную победу Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» определило свою версию трёх лучших игроков встречи.

Статистика матча: владение мячом – 41:59, удары по воротам – 10:16, в створ – 4:3, угловые – 2:6.

ХЕСУС НАВАС. Не стареет душой ветеран. Причём не только душой – ещё и телом. 38-летний Навас стал рекордсменом сборной Испании на крупных турнирах по возрасту и доказывал, что не зря де ла Фуэнте воздал ему такую почесть. Хесус не только боролся за мячи и регулярно отдавал передачи со своего правого фланга – он делал это с точностью 91 процент.

ФЕРРАН ТОРРЕС. Есть у испанцев опыт, а есть и молодость. Феррану Торресу, может, ещё предстоит выигрывать большие турниры со сборной и догонять в этом плане Фернандо Торреса. Не сказать, что Ферран сейчас выдающийся матч провёл, но забил решающий гол одним их трёх ударов (из других один был неточный, другой заблокирован) и выиграл два верховых единоборства из двух.

АЛЕХАНДРО ГРИМАЛЬДО. У Кукурельи в испанской сборной есть достойный конкурент на левом фланге. Как и Хесус Навас, Гримальдо был нацелен на постоянные доставки мяча в штрафную, только с другого края. Точность также показал весьма приличную (94 процента). В самом конце матча уже не держал свой фланг, но там есть оправдание – подустал и выдохся.

Кирилл Иванцов