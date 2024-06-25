Восемь сборных уже вышли в плей-офф Евро-2024

Чемпионат Европы продолжается, и понедельничным вечером футбольные фанаты самым внимательным образом следили за матчами третьего тура в квартете под буквой В. Сборная Испании ещё до третьего тура обеспечила себе первое место в группе, а второе место в упорной борьбе с Хорватией вырвала Италия (4 очка).

Как следствие, определены уже восемь сборных, которые прошли в 1/8 финала чемпионата Европы. В этот список входят сборные Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Италии, Англии, Нидерландов и Франции.

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля.

Отметим, что финал Евро-2024 пройдёт 14 июля в Берлине.