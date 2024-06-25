Хорватия и Албания вывели три другие сборные в 1/8 финала Евро-2024

В понедельник на чемпионате Европы проходили матчи третьего тура в группе В. Сборная Испании, которая за два тура обеспечила себе первое место, с минимальным счётом 1:0 обыграла Албанию, а Хорватия сыграла вничью с Италией - 1:1. Таким образом, второе место в этом квартете заняли итальянцы, набравшие четыре очка. А вот хорваты финишировали третьими с двумя баллами – они наверняка покидают турнир.

Поскольку третьи места групп А и В набрали три и два очка, то все команды, которые набрали четыре балла и обеспечили себе места в топ-3 своих групп, уже обеспечили себе места в плей-офф.

Словом, вместе с Италией в понедельник вечером путёвки в 1/8 финала получили Франция, Нидерланды и Англия.

Получается, сборные Хорватии и Албании, не сумев победить, вывели в 1/8 финала три другие команды.

Ранее билеты в 1/8 финала завоевали Германия, Швейцария, Испания и Португалия.