Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024

Сборные Хорватии и Италии сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 24 июня.

В матче против итальянцев хорваты вынуждены были идти ва-банк. Только победа гарантированно оставляла в игре Луку Модрича и компанию – на последнем месте, без побед и с разницей мячей в минус три «шашечные» подошли к последнему туру. Для «скуадры адзурры» всё было гораздо прозаичнее – даже ничья гарантировала итальянцам второе место в группе. А выше забраться было нельзя, Испания досрочно стала первой.

Дополнительная мотивация не дала хорватам сил – хватило только на хороший старт. На пятой минуте Лука Сучич прибежал с правого фланга, сместился к центру и плотно пробил метров с 18. Доннарумма без особых проблем среагировал, переведя мяч на угловой, а для хорватов этот удар стал единственным в створ за первый тайм. И единственным же более-менее опасным моментом. Далее «шашечные» просто засохли.

Первый шанс у итальянской сборной случился в середине тайма. Дармиан с левого фланга подал в штрафную площадь, где Ретеги перепрыгнул Гвардиола и головой метров с восьми пробил в ближний угол. Рядом со штангой снаряд пролетел. Прошло ещё десять минут и после подачи от угла поля мяч прилетел к Барелле. Николо забросил на Бастони, Алессандро метров с пяти бил по воротам, но Ливакович в эффектном стиле отбил мяч на ещё один угловой. При этом, хорваты больше мячом владели, но опаснее в атаках, мобильнее и бодрее были итальянцы.

И вроде всё шло по итальянскому плану, но через 10 минут после начала второго тайма Фраттези решил рукой остановить мяч после удара Крамарича, долго подбиравшего ногу в штрафной площади. Маккелли сбегал посмотреть повтор и указал на «точку». Лука Модрич взялся исполнять пенальти, пробил в нижний угол – Доннарумма потащил.

Казалось, катастрофа, но буквально через минуту капитан забил с игры. Сучич подал от угла поля, Будимир пробил в касание, но голкипер снова спас, а подоспевший на добивание Модрич исправился за промах с пенальти – 1:0.

И тут уже всё, хорваты официально уселись у своих ворот, стали удерживать победный счёт. Итальянцы атаковали, много, но запредельных скоростей не предлагали. Сравнять счёт могли со стандарта: от угла поля подача пошла точно на Бастони, но тот с линии вратарской площади пробил чуть выше перекладины. Был перспективный штрафной в распоряжении Распадори, однако тот метров с 20 попал в «стенку».

И ничего не получалось у итальянцев, казалось, что поражение неизбежно. Но арбитр откуда-то насчитал восемь добавленных минут, на последней из которых Калафьори добежал до дуги штрафной площади и покатил левее, а Дзакканьи радиоуправляемым ударом поразил дальний угол - 1:1.

Италия со второго места шагает в плей-офф, а Хорватия хоть и занимает третье место в группе, Евро-2024, скорее всего, покидает.