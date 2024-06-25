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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024

25 Июня 2024 • 00:01 Комментировать (14)
Хорватия
1:1
Италия
окончен

Сборные Хорватии и Италии сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 24 июня.

Протокол игры  
Хорватия1:1Италия
(1:0) Модрич Лука55'  
  (1:1) Дзакканьи Маттиа
Ливакович ДоминикСтанишич Йосип  82'Шутало ЙосипПонграчич Марин  78'Гвардиол ЙошкоМодрич Лука  60' 80' (Майер Ловро ( 80') Брозович МарселоКовачич Матео 70' (Перишич Иван ( 70') Сучич Лука  24' 70' (Иванушец Лука ( 70'  73') Крамарич Андрей 90' (Юранович Йосип ( 90') Пашалич Марио 46' (Будимир Анте ( 46')
Запасные: Соса БорнаБатурина МартинПеткович БруноПашалич МаркоЛабрович НедилькоВида ДомагойПьяца МаркоЭрлич МартинИвушич Ивица
Доннарумма ДжанлуиджиДармиан Маттео 82' (Дзакканьи Маттиа ( 82') Бастони АлессандроКалафьори РиккардоДи Лоренцо ДжованниБарелла НиколоЖоржиньо II 82' (Фаджоли Николо ( 82') Пеллегрини Лоренцо 46' (Фраттези Давиде ( 46') Димарко Федерико 57' (Кьеза Федерико ( 57') Распадори Джакомо 75' (Скамакка Джанлука ( 75') Ретеги Матео
Запасные: Белланова РаульКамбьясо АндреаЭль-Шаарави СтефанФолоруншо МайклВикарио ГульельмоМерет АлексГатти ФедерикоБуонджорно АлессандроМанчини ДжанлукаКристанте Бриан
24 июня. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

В матче против итальянцев хорваты вынуждены были идти ва-банк. Только победа гарантированно оставляла в игре Луку Модрича и компанию – на последнем месте, без побед и с разницей мячей в минус три «шашечные» подошли к последнему туру. Для «скуадры адзурры» всё было гораздо прозаичнее – даже ничья гарантировала итальянцам второе место в группе. А выше забраться было нельзя, Испания досрочно стала первой.

Дополнительная мотивация не дала хорватам сил – хватило только на хороший старт. На пятой минуте Лука Сучич прибежал с правого фланга, сместился к центру и плотно пробил метров с 18. Доннарумма без особых проблем среагировал, переведя мяч на угловой, а для хорватов этот удар стал единственным в створ за первый тайм. И единственным же более-менее опасным моментом. Далее «шашечные» просто засохли.

Первый шанс у итальянской сборной случился в середине тайма. Дармиан с левого фланга подал в штрафную площадь, где Ретеги перепрыгнул Гвардиола и головой метров с восьми пробил в ближний угол. Рядом со штангой снаряд пролетел. Прошло ещё десять минут и после подачи от угла поля мяч прилетел к Барелле. Николо забросил на Бастони, Алессандро метров с пяти бил по воротам, но Ливакович в эффектном стиле отбил мяч на ещё один угловой. При этом, хорваты больше мячом владели, но опаснее в атаках, мобильнее и бодрее были итальянцы.

И вроде всё шло по итальянскому плану, но через 10 минут после начала второго тайма Фраттези решил рукой остановить мяч после удара Крамарича, долго подбиравшего ногу в штрафной площади. Маккелли сбегал посмотреть повтор и указал на «точку». Лука Модрич взялся исполнять пенальти, пробил в нижний угол – Доннарумма потащил.

Казалось, катастрофа, но буквально через минуту капитан забил с игры. Сучич подал от угла поля, Будимир пробил в касание, но голкипер снова спас, а подоспевший на добивание Модрич исправился за промах с пенальти – 1:0.

И тут уже всё, хорваты официально уселись у своих ворот, стали удерживать победный счёт. Итальянцы атаковали, много, но запредельных скоростей не предлагали. Сравнять счёт могли со стандарта: от угла поля подача пошла точно на Бастони, но тот с линии вратарской площади пробил чуть выше перекладины. Был перспективный штрафной в распоряжении Распадори, однако тот метров с 20 попал в «стенку».

И ничего не получалось у итальянцев, казалось, что поражение неизбежно. Но арбитр откуда-то насчитал восемь добавленных минут, на последней из которых Калафьори добежал до дуги штрафной площади и покатил левее, а Дзакканьи радиоуправляемым ударом поразил дальний угол - 1:1.

Италия со второго места шагает в плей-офф, а Хорватия хоть и занимает третье место в группе, Евро-2024, скорее всего, покидает.

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Сборная Италии Сборная Хорватии

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Комментарии (14) Все комментарии
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pol-black
25 Июня 2024 в 00:29
несправедливый итог. хорваты смотрелись лучше, старались атаковать до конца. и пропустили такой простецкий гол. эх...
Антон Неважно
25 Июня 2024 в 00:29
За что добавили ,8 минут непонятно .При такой игре.Судья видимо ставил на ничью либо фан Италии.Идиотизм
CERG
25 Июня 2024 в 00:23
Что это было?)
Италия молодцом, думаю, хорошо что дальше прошли они. У хорватов бензина бы не хватило двигаттся дальше..
Руслан161
25 Июня 2024 в 00:42
это были непонятно откуда взявшиеся 8 минут)
CELTIC FROST
25 Июня 2024 в 00:18
Шнякин накаркал-таки. Хорватию жаль. Возможно. это последний серьезный матч для нынешнего поколения. Зря доверили бить пеналь Модричу - часто не забивает
topcat22
25 Июня 2024 в 00:09
Ведь в группах C и F третьи места могут оказаться хуже хорватов, или нет?
Руслан161
25 Июня 2024 в 00:22
Для этого надо, чтоб Англия крупно обыграла Словению, т.к сейчас у Словении разница голов лучше. Чтоб сербы проиграли датчанам. Также чтоб и чехи, и грузины проиграли. Вроде теоретические шансы у хорватов еще есть, но должно прям крупно повезти, чтоб все сошлось
topcat22
25 Июня 2024 в 00:28
Вот и я о том же. Англичане критикуемые могут проснуться, сербы традиционно слабые. От грузин ждать чуда не приходится, чехи туркам по зубам. Может выйти крайне интересно, если всё сложится...
SpsGod1
25 Июня 2024 в 00:07
В целом конечно жаль хорватов. Думаю это конец эпохи, с 2018 будто по инерции двигались этим составом.
Sergey999
25 Июня 2024 в 00:10
Жаль Модрича, хорваты трусливо концовку провели. А вообще при такой игре Италия сольется уже в первой игре плей-офф
kalibr
25 Июня 2024 в 00:17
Тенденция! Хорваты выстреливают исключительно на ЧМ, а ЕВРО проклято, вспомнить гол в экстра-таймах, на 119-й в 2008-м... даже тогда не вышло
cabo verde
25 Июня 2024 в 00:05
хорваты сами виноваты
надо было албанцев обыгрывать, а не пасти задних
но состав возрастной, особо не разбегаться
Sparrow88
25 Июня 2024 в 00:03
Какого х..ра вообще судья 8 минут дал? ))) что за бред!
kalibr
25 Июня 2024 в 00:08
для того, чтобы ты написал своё "фи"
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