Италия на последних секундах вырвала путевку в 1/8 финала Евро

Сборные Хорватии и Италии выдали напряжённый матч. Балканцы открыли счет и до последних секунд вели в счёте. Однако итальянцы вырвали ничью, пробились в 1/8 финала.

В понедельник завершался групповой этап в группе В на чемпионате Европы. В очном матче между собой Италия и Хорватия разыгрывала путевку в плей-офф. «Скуадре адзурре» для выхода в следующий этап хватало ничьей. При этом даже в случае поражения итальянцы при определенных раскладах сохраняли бы место на проход с третьего места. Хорватам же нужна была только победа. В случае успеха балканцы бы занимали второе или третье место, причем в последнем случае они бы опережали уже как минимум венгров.

Хорваты быстро могли открыть счёт. Сучич решился на дальний удар и направлял мяч в верхний угол, но Доннарумма ворота спас. Балканцы в принципе забрали мяч и контролировали ход игры в дебюте поединка, но моментов больше долго не создавали. В свою очередь итальянцы совершили пару подходов, но Ливаковича не беспокоили.

В середине тайма у итальянцев наконец-то был шанс. После навеса с фланга Ретеги бил в борьбе с Гвардиолом, но мяч прошёл мимо цели. Через пару минут он же слева вошёл в штрафную и пробил, но угодил в соперника. После розыгрыша углового мяч просто чудом не оказался в воротах «шашечных». Барелла с линии штрафной навесил на угол вратарской, откуда Бастони головой расстреливал ворота, но Ливакович умудрился среагировать и вытащить футбольный снаряд из-под перекладины. После этого уже итальянцы владели преимуществом. За десять минут до перерыва Пеллегрини с линии штрафной пробил в ближний угол, но Ливакович был на месте.

Хорваты так больше Доннаруммы и не побеспокоили до перерыва. На отдых команды так и ушли при нулях на табло. После перерыва хорваты вернули себе инициативу. Опасных моментов не было, но балканцам помог случай. После удара Крамарича из пределов штрафной мяч попал в отставленную руку Фраттези, и после просмотра повтора, в ворота итальянцев был назначен пенальти. К мячу подошёл Модрич, но после его удара Доннарумма вытащил футбольный снаряд из нижнего угла. Однако хорваты продолжили давить, и спустя несколько секунд Будимир после навеса справа бил в упор, но вратарь итальянцев вновь спас. Однако всё тот же Модрич был первым на добивании и вывел свою команду вперёд.

Итальянцы тут же прибавили и могли быстро сравнять счет. После навеса с углового Бастони вновь выиграл борьбу в воздухе, но пробил над перекладиной. Итальянцы после этого просто придавили хорватам к воротам, но чемпионам Европы не хватало последнего паса. Давление продолжалось, и хорваты, казалось, держались из последних сил. Справедливости ради голевых моментов у итальянцев при подавляющем преимуществе не было. Лучшая атака после пропущенного мяча случилась за четыре минуты до конца основного времени, когда после прострел справа Скамакка не дотянулся и не смог замкнуть.

К основному времени арбитр добавил 8 минут. Спасти итальянцев пытался Скамакка, но после его дальнего удара и рикошета мяч прошёл мимо цели. После этого хорваты отодвинули игру от своих ворот и, казалось, дотерпят до победы. Однако на последней компенсированной минуте Калафьори протащил мяч по центру, покатил левее в штрафную, откуда Дзакканьи в касание обводящим ударом пробил точно в дальний верхний угол.

Таким образом, сборная Италии заняла второе место в группе. Их соперником в 1/8 финала станет команда Швейцарии. Хорватия же, скорее всего, покидает турнир.