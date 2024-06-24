Ферран Торрес решает: Испания вторым составом победила Албанию и показала стопроцентный результат в группе

Третий тур группового этапа Евро-2024 продолжается. Сборная Испании, решив свои турнирные задачи, имела право прохлаждаться в матче с национальной командой Албании.

В первом туре Испания разорвала Хорватию – крупный счёт 3:0. Во втором туре пиренейцы, имея огромное преимущество по игре, дожали Италию до автогола и победили 1:0. Так вышло, что уже по итогам двух туров Испания обеспечила себе не просто плей-офф, но и первое место в группе. Потому что первый дополнительный показатель – личные встречи. Италия имела шанс догнать в итоге Испанию по числу очков, но то, что личная встреча осталась за «красной фурией», не вырубишь и топором.

Албанцы начали Евро-2024 прекрасно. Это если смотреть локально. Рекордный сверхбыстрый гол в ворота итальянцев окрылил «орлов» ненадолго. Команда с Апеннинского полуострова быстро ответила двумя своими мячами и выиграла 2:1. Во втором туре Албания устроила качельную ничью с Хорватией и спаслась от поражения в компенсированное время – 2:2.

Теоретически албанцев могла вывести в плей-офф и ничья, однако такой вариант вилами по воде писан. Победа смотрелась для команды Силвиньо куда более надёжным способом проследовать в 1/8 финала. Испанцы же могли сыграть полностью в своё удовольствие. «Фурия роха» и так знала, что в 1/8 финала встретится с Венгрией либо с третьей командой из группы D, E или F.

Силвиньо выпустил основу у албанцев (дисквалифицированный Даку в неё не входит), а де ла Фуэнте ожидаемо отрядил на газон резервистов. Десять перестановок сделал испанский главный тренер – оставил в основе только Лапорта, да и тот сыграл лишь первый тайм. Во все спортивные ленты новостей попал Хесус Навас, ставший самым возрастным игроком сборной Испании на поле на крупном турнире в 38 лет 216 дней.

На первых минутах Албания чуть попробовала себя в атаке, но это не принесло ей пользы. Испанцы, выдержав некий стартовый напор соперников, раскрепостились для плетения своих моментов. Хесус Навас оказался на поле не отбывать номер. Навесил он с любимого правого фланга на Мерино, который пробил головой, а Стракоша не остался не у дел и отвёл угрозу.

Подача слева от Гримальдо – и Хоселу из-под Джимсити бьёт со второго этажа над створом. На тринадцатой минуте гол испанцев наконец родился. Вивиан на своей половине коротко поделился мячом с Лапортом, тот сделал пас вперёд на Ольмо. Ну а Дани дал ассист Феррану Торресу, вышедшему один на один и поразившему цель с рикошетом от левой штанги. А не попал ли плечом в офсайд Торрес? Посчитали, что нет. 0:1.

Ферран Торрес и ещё подключался справа. Набросил он разок перспективно, но Балью сделал вынос. Позже Навас подхватил мяч на правом фланге и доставил его к ближней штанге, а Ольмо не пробил сразу и поэтому заработал лишь угловой. Гримальдо подал слева к дальнему углу вратарской, и Торрес головой направил мяч над створом. Потом Ольмо пяткой в чужой штрафной делал филигранную передачу – без обострения.

Гримальдо прострелил слева на Мерино, а Микель подкачал, неудачно подстроился под мяч и пробил плохо. Могли таким образом испанцы доиграться и до ничьей к перерыву. Райя, который раньше отметился курьёзным выбиванием мяча в Лапорта, на этот раз отметился нормальным сэйвом. Аслани вдруг приложился издали в правый угол – вратарь лондонского «Арсенала» показал реакцию и отразил выстрел.

Так, а что там потерявшийся Хоселу? Или не совсем потерявшийся? На добавленной минуте имел он возможность отличиться, но ударил слабовато и неточно. На старте второго тайма Санмартин эффектно пальнул через себя с очередного заброса Гримальдо, но снова не попал в створ – иначе подарил бы шедевр. Минимальный счёт в пользу испанцев оставлял албанцам шансы. Силвиньо произвёл замены, и «орлы» взбодрились.

Аслани неожиданно для испанцев отдал пас со штрафного на Брою, который приложился в правый угол, однако Райя парировал, справился. Вообще несколько минут албанцы возили «красную фурию» по полю. Дальше пиренейцы вздохнули посвободней. У них тоже состоялись замены, и 16-летний Ламин Ямаль на правом фланге присоединился к 38-летнему Хесусу Навасу. Противоположности притягиваются.

Не удалось албанцам додавить испанцев в концовке. Команда Силвиньо не могла предложить каких-то нестандартных ходов, а обычным напором ничьей не добилась. Мастерство не то. Хотя нужна была победа команде с Балканского полуострова. Итог – 1:0 в пользу Испании, которая показала стопроцентный результат на групповом этапе без единого пропущенного гола.

Кирилл Иванцов