Борис Игнатьев ответил на вопрос о теоретических шансах сборной России на Евро-2024

Известный тренер Борис Игнатьев рассказал, почему трудно оценить теоретические перспективы сборной России на чемпионате Европы – 2024.

По мнению специалиста, сделать вывод можно лишь по товарищеским матчам — Россия играла с Сербией, но та была в меньшинстве, а остальные соперники были намного ниже уровнем.

«Мы играли с Сербией и Белоруссией. Но эти матчи показывают только отношение к этим соперникам и самим себя. Мы выглядели достойно», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Эксперт считает, что у сборной России есть проблемы в обороне и в атаке, но с полузащитой полный порядок.

Напомним, подопечные Валерия Карпина пропускают чемпионат Европы – 2024 из-за международного бана.