Райс: «Половина Англии ждала Трента в полузащите, а теперь его уничтожают»

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс отреагировал на критику в адрес Трента Александера-Арнольда.

Гарет Саутгейт решил задействовать футболиста «Ливерпуля» не на привычной для него позиции на правом фланге обороны, а в средней линии. Ход был воспринят неоднозначно: по распространённому мнению, Александер-Арнольд не должен играть за сборную в непрофильной роли.

«Половина Англии ждала, когда Трента переведут в центр, а теперь его пытаются уничтожить. Он один из лучших футболистов, которых мне доводилось видеть», – заявил в беседе с ITV Райс в преддверии матча против сборной Словении, который пройдёт во вторник.