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Чемпионат Европы по футболу 2024

Райс: «Половина Англии ждала Трента в полузащите, а теперь его уничтожают»

24 Июня 2024 • 23:52 Комментировать
Англия
...
Словения
1 1.37 X 4.80 2 10.00
Через 21 ч. 37 мин.

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс отреагировал на критику в адрес Трента Александера-Арнольда.

Гарет Саутгейт решил задействовать футболиста «Ливерпуля» не на привычной для него позиции на правом фланге обороны, а в средней линии. Ход был воспринят неоднозначно: по распространённому мнению, Александер-Арнольд не должен играть за сборную в непрофильной роли.

«Половина Англии ждала, когда Трента переведут в центр, а теперь его пытаются уничтожить. Он один из лучших футболистов, которых мне доводилось видеть», – заявил в беседе с ITV Райс в преддверии матча против сборной Словении, который пройдёт во вторник.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Англии Арсенал Лондон Гарет Саутгейт Деклан Райс Трент Александер-Арнольд ещё теги

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АНГЛИЯ СЛОВЕНИЯ
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